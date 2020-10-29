رئيس وزراء كندا يُناقش مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي مواجهة كورونا

عقد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، اجتماعا افتراضيا مع رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمناقشة الجهود المشتركة للتغلب على جائحة كوفيد-19 والالتزام المشترك بالتعاون الدولي - وما يعنيه ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية أن المسؤولين أكدوا عزمهم على مواصلة الجهود المشتركة للتغلب على الجائحة تمشيا مع المبادئ والقيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، واستنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
كما جددوا الالتزام باتخاذ تدابير فعالة لحماية الصحة، وضمان انتعاش اقتصادي قوي، وبناء اقتصادات أكثر ابتكارا واستدامة وشمولية ومرونة.
وينفذ الاتحاد الأوروبي وكندا خطة عمل مجموعة العشرين التي وافق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والذي ينبغي الاستمرار في مراجعته وتحديثه.
التوريد العالمية أكثر مرونة وتحسين تكافؤ الفرص العالمية مع الحفاظ على الاقتصادات المفتوحة، واتفقوا على تعميق عملهم نحو شراكة استراتيجية بشأن المواد الخام الهامة لدعم التحول الأخضر والرقمي.
كما شدد المسؤولون على الحاجة إلى جعل سلاسل
كما رحبوا بالمزيد من جهود مجموعة العشرين لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض الأكثر تضررا، بما في ذلك في أفريقيا، بما في ذلك من خلال تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين / نادي باريس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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