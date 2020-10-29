الشرطة الفرنسية تُخلي الشانزلزيه للاشتباه بوجود إرهابي

أخلت الشرطة الفرنسية شارع الشانزلزيه وسط باريس، للاشتباه بوجود إرهابي هناك، والشرطة في حالة تأهب قصوى وجاهزة للرمي في أي لحظة، وفقًا لروسيا اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، لقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطعرأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.
وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل
كما اعتقلت السلطات الفرنسية اليو، شخصا يعتقد أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم على كنيسة في بلدة سارتروفيل شمال غربي باريس، بعد ساعات من الهجوم الفتاك في كاتدرائية نوتردام بمدينة نيس.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أجهزة الأمن في مدينة ليون ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من هجوم فتاك شهدته مدينة نيس وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.
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