البرلمان العربي يدعو للتصدي للإساءة للرسول الأعظم وتجريم الإساءة للإسلام

أدان البرلمان العربي بشدة واستنكر الإصرار على الإساءة لخير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.



وحذر البرلمان العربي -في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية- من نتائج الاستمرار في إثارة الفتن والضغائن الدينية،

الأمر الذي يغذي خطاب الكراهية على حساب تعزيز ثقافة التسامح والحوار.



ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية وبرلمانات العالم كل للتصدي للحملات المغرضة للإساءة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، كما دعا لتجريم الإساءة لنبي الإسلام وللإسلام والمسلمين، ومنع الإساءة وإزدراء

الأديان والرموز الدينية والرسل والأنبياء كما يحدث الآن لرسول الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.



وأكد البرلمان العربي، ضرورة احترام مشاعر وعقائد كل المؤمنين في العالم وتعزيز ثقافة التسامح واحترام المقدسات والرموز الدينية، كما يرفض التذرع بحرية الرأي والتعبير لمهاجمة المعتقدات الدينية.



وشدد على أن حرية الرأي يجب أن تقف عند حدود حرية وحقوق ومعتقدات الآخرين، كما استنكر البرلمان العربي محاولات ربط ما تقوم به الجماعات التكفيرية الإرهابية بالإسلام، مؤكدًا على أن الاسلام دين للمحبة والسلام.