مجلس التعاون الخليجي يُدين الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، اليوم الخميس عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة

نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، جدّد الحجرف تأكيد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.