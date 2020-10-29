هنأت سفارة الصين بالقاهرة اليوم الخميس الشعب المصري بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

وقالت -في بيان على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- "تهنئ سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات". الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الصين بالقاهرة تُهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.