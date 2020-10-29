رئيس هيئة الأركان السوداني يبحث مع نظيره من جنوب السودان سُبل تعزيز العلاقات

بحث رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مع رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية بجنوب السودان الفريق أول جونسون أكوت، سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين في كل

المجالات، خلال لقاء جمعهما في الخرطوم اليوم الخميس في حضور رؤساء هيئات الاستخبارات في البلدين.



وأشاد رئيس هيئة الأركان السوداني، بمواقف جوبا الداعمة للسودان خصوصًا

رعايتها لما تم إنجازه في ملف السلام.



بدوره، أكد أكوت أن الفرصة في ظل السلام مواتية لتطوير وتعزيز العلاقات والتعاون والعمل المشترك من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.



ويزور رئيس أركان جنوب السودان الخرطوم ضمن الوفد رفيع المستوي المشارك في أعمال الآلية السياسية الأمنية المشتركة.