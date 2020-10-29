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منفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية مهاجر تونسي

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أفادت مصادر مطلعة أن منفذ الاعتداء الذي قتل الخميس ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام في نيس تونسي في الـ21 من العمر وصل إلى اوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية سبتمبر وفرنسا مطلع اكتوبر.

ويدعى الشاب ابراهيم. ووصل نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوسا حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه. ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي.


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