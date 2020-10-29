أمريكا تدين اطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ تجاه المملكة

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن أدانتها واستنكارها لهذه الهجمات التي شنّت بشكل عشوائي على الرياض، مشكّلةً الخطر على حياة المدنيين الأبرياء.
وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تؤكد عدم جدية الحوثيين في البحث عن حل سياسي من أجل إحلال السلام في اليمن.
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