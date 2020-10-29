200 يوما بدون إصابات..تايوان تحقق رقما قياسيا في مواجهة كورونا

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تايوان تنجح في السيطرة على كورونا
في الوقت الذي تسجل فيه دول العالم أرقام قياسية بفيروس كورونا ، سجلت تايوان رقما قياسيا في مواجهة الفيروس القاتل حيث لم تسجل أي إصابة منذ 200 يوما .
وأعلن مركز السيطرة على الأمراض في تايوان، الخميس، عدم تسجيل حالات عدوى محلية بفيروس كورونا منذ 200 يوم.
وقال المتحدث باسم المركز، تشوانج جين هسيانج، في مؤتمر صحفي، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في تايوان ارتفع بواقع 3 حالات ليصل إلى 553 حالة، الخميس.
ومن بين إجمالي الحالات، 51 حالة عدوى محلية فقط، آخرها تمَ تسجيلها في 12 أبريل/نيسان، في حين صُنفت بقية الحالات على أنها لأشخاص قادمين من الخارج، معظمهم من التايوانيين العائدين لبلادهم.
وسجلت تايوان 7 حالات وفاة بفيروس كورونا.
وطالب تشوانج المواطنين بالاستمرار في اتباع أسلوب الحياة الجديدة الوقائي من الجائحة، الذي شمل غسل اليدين بصورة متكررة وارتداء الكمامات، التي ما زالت إجبارية في وسائل النقل والمسارح والمناطق المزدحمة الأخرى.
وكانت تايوان فرضت قيودا صارمة على الحدود وتعقب للأشخاص، على سبيل المثال باستخدام بيانات من نظام التأمين الصحي الوطني الإجباري، بجانب إجراءات حجر صحي للحالات المصابة بالفيروس.
وما زالت تايوان تفرض قيودا على السفر وتلزم معظم القادمين بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.
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