العراق..الكاظمي يمنع ضباط الجيش من السفر للخارج إلا بإذنه

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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قرارا بمنع سفر كبار الضباط إلى خارج البلاد، إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر مصدر أمني عراقي أن ”الكاظمي أصدر قرارا بمنع سفر الضباط ذوي الرتب الرفيعة إلى خارج البلاد، إلا بموافقته شخصيا“.
وأضاف المصدر الذي طلب إخفاء هويته، أن ”التوجه الجديد جاء بعد سفر عدد من الضباط إلى خارج البلاد مؤخرا، دون موافقات أصولية، بالتزامن مع التحقيقات الجارية في إصابة ومقتل آلاف المتظاهرين العام الماضي“.
ولفت إلى أن ”الإجراء الجديد جاء للحد من سفر الضباط خارج البلاد، خاصة عقب سفر الفريق الركن جميل الشمري، إلى تركيا، وهو متهم بواقعة مقتل متظاهرين في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد“.
وتُجري لجنة عراقية تحقيقات مكثفة، من أشهر؛ للتوصل إلى المتورطين بمقتل وإصابة نحو 26 ألف متظاهر، خلال احتجاجات العام الماضي.
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