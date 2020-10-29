أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة كورونا.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، غابريل أتال، لراديو (آر.تي.إل)، إن "المتنزهات ستظل مفتوحة في باريس خلال فترة العزل العام الجديدة، ولن تغلق مثلما حدث من قبل".
بدوره، أشار المستشار العلمي للحكومة، جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه "قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا، بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل".
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن "فرنسا قد تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام بمجرد أن تتراجع حالات الإصابة بكورونا إلى نحو خمسة آلاف يوميا من 40 ألفا يوميا في الوقت الراهن".
وتحتل فرنسا المركز الخامس في العالم من ناحية الإصابات بكورونا، حيث سجلت حتى الآن مليون و138507 إصابات، بالإضافة إلى 34761 حالة وفاة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة أوروبية لا تستبعد موجة ثالثة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.