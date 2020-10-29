السويد تدعم ناغورني قره باغ إنسانيا بـ20 مليون كرونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السويد تقديم دعم بـ20 مليون كرونة (أكثر من مليوني دولار أمريكي) للأعمال الإنسانية في مناطق الصراع، بإقليم ناغورني قره باغ.

جاء ذلك خلال تغريدة لوزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، عبر "تويتر" أعربت فيها عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتزايد الخسائر المدنية جراء الصراع الدائر في إقليم ناغورني قره باغ.

وأكدت الوزيرة خلال التغريدة ضرورة امتثال جانبي الصراع بالتزامتهم في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية المدنية.

جاء ذلك تعليقًا على بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، منشور الأربعاء، ندد بتصاعد العنف والقتلى في الإقليم جراء الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان.

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وجاء في البيان أنه "إلى جانب آلاف المدنيين، شهدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصفًا عنيفًا بالمناطق الحضرية على جانبي خط المواجهة اليوم، الأمر الذي أسفر عن وفيات، ودمار، وإصابات، وخراب."

وأشارت البيان إلى أنه منذ بداية التصعيد في نهاية سبتمبر/أيلول، حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجانبين على اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مثل: المستشفيات، والمدارس، والأسواق، الممتلكات الثقافية.

وأكد البيان أن تلك الإجراءات ليست مبادرات طوعية، ولكن التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.