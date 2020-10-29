توقيف أفغاني يحمل سكيناً في ليون الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر أمنية فرنسية، مساء الخميس، توقيف شخص أفغاني في مدينة "ليون" يحمل سكينا، بعد ساعات من الهجوم الذي وقع صباحا في نيس.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن رجلا كان يحمل سكينا جرى إيقافه في منطقة "رون"، بمدينة ليون.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الشخص الموقوف يحمل الجنسية الأفغانية، لافتة إلى أن عملية الاعتقال تمت بعدما لمحت عناصر أمنية الشخص في محطة ترام وبيده سلاح أبيض.
يأتي ذلك بعد ساعات من حادث طعن وقع قرب كنيسة نوتردام في نيس، أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة آخرين بينهم حالة تم قطع رأسها لامرأة.
وجاء الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني، قال إنه كان يريد معاقبته على عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد (ص) على التلاميذ في درس عن حرية التعبير.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.
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