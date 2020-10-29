بومبيو: هجمات الحوثي على السعودية تهدد أمن المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن هجمات مليشيا الحوثي على الأراضي السعودية تهدد أمن المنطقة وتضع المدنيين في خطر.

وأدان بومبيو، هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية، مطالباً إياها بالتوقف عن تهديد الأمن الإقليمي، والعمل على مساعدة الشعب اليمني.



إدانة وزير الخارجية الأمريكي جاءت في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر بعد إحباط التحالف العربي، خلال الساعات الماضية هجمات تستهدف الأراضي السعودية.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

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وخلال الأسبوع الجاري نجح التحالف في تدمير واعتراض أكثر من 15 طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.



وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.