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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تستنكر الاعتداء على حارس بالقنصلية الفرنسية في جدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استنكرت دولة الإمارات الهجوم على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة اليوم والذي أسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، اليوم، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال التخريبية.
وشددت الوزارة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.
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