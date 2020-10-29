توقعات الطقس في الإمارات غدا الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.



حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 الثاني عند 00:53 والجزر الأول عند الساعة 18:48 الثاني عند الساعة 06:33.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند 08:37 الثاني عند الساعة 21:43 والجزر الاول عند الساعة 15:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 34 20 80 30

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دبــي 33 22 70 25

الشارقة 35 18 75 20

عجمان 33 22 75 25

أم القيوين 33 17 80 20

رأس الخيمة 32 20 75 20

الفجيرة 33 22 50 15

العين 35 18 60 10

ليوا 34 18 90 15

الرويس 32 19 85 40

السلع 33 20 90 35

دلما 32 24 70 40

طنب الكبرى 31 23 65 30

طنب الصغرى 31 23 65 30

أبو موسى 31 23 65 30