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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بقرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بقرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية

متابعات_ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنسية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة، مؤكدة في الوقت نفسه، على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

 

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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