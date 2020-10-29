حزب العمال البريطاني يعلق عضوية جيرمي كوربين بسبب "معاداة السامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
أعلن حزب العمال البريطاني المعارض تعليق عضوية زعيمه السابق، جيرمي كوربين، بسبب رد فعله تجاه تقرير صادر بشأن معاداة السامية في الحزب.
وقال متحدث باسم الحزب: "في ضوء تعليقاته التي صرح بها اليوم، وإخفاقه في التراجع عنها بعد ذلك، علق حزب العمال عضوية جيرمي كوربين لحين الانتهاء من التحقيق".
وكشف التقرير الصادر عن "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" المستقلة عن "إخفاقات خطيرة" فيما يتعلق بالتحقيقات بشأن معاداة السامية في حزب العمال.
وقالت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" إن التقرير، الذي نُشر اليوم الخميس، يأتي مدفوعا بمخاوف بشأن معاداة السامية في حزب العمال، كانت قد ظهرت في السنوات الأخيرة التي تتضمن فترة قيادة الزعيم السابق للحزب، جيرمي كوربين، الممتدة من عام 2015 وحتى عام 2019.
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