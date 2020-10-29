ضبط "39 طن أرز تمويني" فاسد في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
شنت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين حملة على الأسواق في مراكز المحافظة الـ7، اليوم الخميس، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء.
أسفرت الحملة عن ضبط 39 طن أرز تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة بمدينة بني سويف.
جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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