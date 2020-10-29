السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها ستسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى.

وأكد عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين في المملكة "اكتمال باقة المعتمرين من الخارج".

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وقالت وزراة الحج والعمرة، في بيان صحفي اليوم، إن "العالم يتطلع للمرحلة الثالثة (التي تبدأ أول الشهر المقبل) من عودة العمرة...ومستعدون بنسبة 100 بالمئة".

وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة مستعدة بنسبة 100 بالمئة لعودة المعتمرين وأنه بات متاحاً لمسلمي العالم أداء مناسك العمرة".

ومن المقرر أن تبدأ السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة يوم الأحد المقبل ، وفق ما هو مقرر مسبقا، ووفق بروتوكول صحي ، حيث تضمنت شروطًا صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج.