محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن العثور على طفل داخل سيارة ميكروباص في أسيوط.
كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن عثور سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بخط ( أسيوط-القاهرة ) على طفل داخل سيارته تخلى عنه أحد الركاب، وقيام السائق بتحرير محضر بالواقعة والاحتفاظ بالطفل، وتضمن المنشور رقم هاتف محمول للتواصل معه لمن يتعرف على الطفل، أو التوصل لأهليته.
وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من التوصل إلى الشخص الذي قام بنشر المنشور المُشار إليه، وبالتواصل معه أفاد بأن الطفل متواجد حالياً لدى شقيقه (سائق – مقيم بالقاهرة ) وبالتواصل معه قرر بأن الطفل المتواجد لديه نجل سائق صديقه، – مقيم بذات العنوان وذلك لوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، وأن شقيقه هو من قام بنشر المنشور المُشار إليه لوجود خلافات بينهما.
وبالفحص تبين حذف المنشور من على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدأ بمنشور على فيسبوك.. الداخلية تكشف لغز "طفل السيارة" في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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