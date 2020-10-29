وزير بريطاني: نشجع الحوثيين على اعتناق السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، أن بريطانيا تحاول الحفاظ على حوار مفتوح مع الأطراف المعنية لمحاولة تشجيعهم على العمل معًا بشكل وثيق.

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت إنه سيُنشر لاحقًا، قال الوزير: "سنواصل تشجيع الحوثيين على اعتناق السلام كما نفعل مع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراع في اليمن".

وتابع: "لقد تحدثت مباشرة معهم لأقول استمروا في فعل الأشياء التي تبني الثقة، فتبادل الأسرى يساعد في بناء الثقة، والسماح بالوصول إلى ناقلة النفط (صافر) يساعد كذلك، فضلاً عن ضمان وصول الدعم الغذائي من (برنامج الغذاء العالمي) إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه أيضًا".

وأضاف: "هذه هي الأشياء التي تبني الثقة، ويجب أن تستمر في فعل هذه الأشياء، ويمكن للمجتمع الدولي وشعب اليمن ودول المنطقة رؤية نمط سلوك إيجابي، وعندما يتفاعلون إيجاباً ستسلط المملكة المتحدة الضوء على هذا الإجراء الإيجابي، لكن إذا فعلوا أشياء نشعر بأنها تؤدي إلى نتائج عكسية للسلام، فسنكون منتقدين، لكننا نفضل كثيراً أن نكون إيجابيين ونعزز السلوك الإيجابي بدلاً من أن نكون منتقدين".