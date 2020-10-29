منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا وأسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأكدت المنظمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، داعية إلى تجنب الممارسات التي تؤدي للكراهية والعنف، مقدمة العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.a