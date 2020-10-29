فرنسا- مارين لو بان : تمّ قطع رأس امرأة خلال هجوم نيس

تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم بسكين على كنيسة في مدينة نيس.
وقالت السياسية الفرنسية المنتمية لليمين المتطرف "مارين لو بان" للصحفيين في البرلمان بباريس إن عملية "قطع رأس" حدثت خلال الهجوم.
وأعلنت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أنها تلقت طلبا للتحقيق في هجوم الطعن في نيس.
يذكر انه سجل صباح اليوم هجوما بسكين على كنيسة نوتردام بنيس الفرنسية اسفر عن مقتل 3 اشخاص واصابة اخرين.
وكالات
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