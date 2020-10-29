عمدة نيس الفرنسيّة/ منفّذ عمليّة الكنيسة كان يصرخ "الله أكبر" وأعتقد أنّ الهجموم ارهابيا

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى مكان وقوع الهجوم في مدينة نيس.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على تويتر إنه يعتقد أن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان "هجوما إرهابيا".

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وأكد إستروسي أن منفذ العملية قال "الله أكبر" وقت تنفيذ الهجوم وقد تم إلقاء القبض عليه.

للإشارة فأنّه قتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وكالات