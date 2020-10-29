بريطانيا تعرض المساعدة على فرنسا في التحقيق بهجوم نيس الإرهابي

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم /الخميس/ أن بلاده عرضت على فرنسا المساعدة في التحقيق بالهجوم الإرهابي وملاحقة المسئولين عن هجومنيس المروع.
إلى جنب مع فرنسا في حزن وصدمة وتضامن بشأن الأحداث المروعة في نيس".
وقال راب، في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الالكتروني، إن "بريطانيا تقف جنباً
وأضاف "تعاطفنا مع الضحايا وعائلاتهم، ومستعدون لتقديم أي دعم للشعب الفرنسي في ملاحقة المسؤولين عن هذا الهجوم المروع".
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