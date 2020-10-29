بوتين: روسيا مُستعدة للتعاون مع شركاء أجانب لإنتاج لقاحات روسية ضد كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن بلاده مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، ولكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها".
الروسية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب".
وأضاف بوتين، خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار تحت عنوان "روسيا تنادي" اليوم الخميس:" نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية لهذه اللقاحات
أكثر مما كنا عليه حتى الآن، ونعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقودا لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة".
وتابع الرئيس الروسي:" أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق
وأثنى بوتين على مركزي " جمالي" و" فكتور" الروسيين لتوصلهما إلى لقاحات ضد " كورونا"، واصفا هذه اللقاحات بالجيدة والفعالة والآمنة، مؤكدا أن اختبارات هذه اللقاحات تسير بسلاسة على أمل أن يبدأ التلقيح الشامل بها في نهاية العام الجاري.
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