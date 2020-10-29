بكين: محادثات عسكرية صينية-أمريكية منتصف نوفمبر

اتفق ممثلو الجيشين الصيني والأمريكي على عقد اجتماع عبر الفيديو منتصف نوفمبر المقبل؛ لبحث قضايا تتعلق بالأمن البحري والمساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" –في تصريح خلال المؤتمر الشهري بمقر الوزارة اليوم /الخميس/- إنه بناء على اتفاق بين الجيشين الصيني والأمريكي، سيعقد الجانبان اجتماعا بالفيديو؛ لمناقشة المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث في منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين سيعقدان أيضا مؤتمرا بالفيديو حول الأمن البحري. الوطني الصينية "وو تشيان" –في تصريح خلال المؤتمر الشهري بمقر الوزارة اليوم /الخميس/- إنه بناء على اتفاق بين الجيشين الصيني والأمريكي، سيعقد الجانبان اجتماعا بالفيديو؛ لمناقشة المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث في منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين سيعقدان أيضا مؤتمرا بالفيديو حول الأمن البحري.

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