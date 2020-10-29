هنأت سفارة روسيا بالقاهرة اليوم الخميس الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
نتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي ونتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق. كل عام وأنتم بألف خير".
وقالت السفارة -في بيان نشرته على صفحتها بموقع (فيس بوك)- "الأصدقاء المصريون الأعزاء،
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بالقاهرة تُهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.