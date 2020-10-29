عاجل.. فرنسا: القبض على رجل مسلح بسكين في مدينة ليون

أفاد موقع روسيا اليوم في نبأ عاجل له، منذ قليل، أن وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن أجهزة الأمن في مدينة ليون ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من هجوم فتاك شهدته مدينة نيس.

وسنوافيكم بالتفاصبل كاملة لاحقًا.



يذكر أن فرنسا شهدت هجوم طعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية صباح اليوم الخميس، والذي أودى بأرواح 3 أشخاص على الأقل، وكان منفذ الهجوم يصرخ أيضًا بشعارات إسلامية.

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وتأتي هذه التطورات في ظل جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد تلميذ

مسلم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عرض المدرس رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير.

ورأت الحكومة الفرنسية وجزء كبير من مواطني البلاد في هذه الجريمة اعتداء على حرية التعبير، فيما أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن تأييده للرسوم الكاريكاتورية وتعهد باتخاذ إجراءات في سبيل محاربة ما وصفه "الإنفصالية الإسلامية" في بلده.