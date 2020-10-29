بوتين: موسكو مستعدة للتعاون مع باريس في محاربة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو للتعاون مع باريس بشكل وثيق في محاربة الإرهاب، معربًا عن تعازي بلاده لفرنسا في الهجوم الفتاك الذي وقع اليوم الخميس في مدينة نيس، وفقًا لروسيا اليوم.
ووصف بوتين، في برقية تعزية بعث بها إلى نظيره الفرنسيإيمانويل ماكرون، الهجوم الذي وقع داخل كاتدرائية نوتردام في نيس وخلف ثلاثة قتلى بأنه "جريمة وقحة وعنيفة"، مشيرًا إلى أن اختيار كنيسة كمكان لارتكاب هذا الاعتداء يستدعي استياءً خاصًا.
وتابع الرئيس الروسي: "تأكدنا مجددًامن أن الإرهابيين لا علاقة لهم بمفهول الأخلاق الإنسانية. ويبدو أن مكافحة الإرهاب الدولي تتطلب التوحيد الحقيقي لجهود المجتمع الدولي بأسره".
وأكد بوتين استعداد موسكو للتعاون بأوثق شكل مع الشركاء الفرنسيين والأجانب الآخرين في جميع الاتجاهات المتعلقة بمحاربة الإرهاب.
وشدد بوتين على أن الروس "يشاركون الشعب الفرنسي غضبه وحزنه"، وقدم أخلص تعازيه إلى أهالي ضحايا الهجوم.
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