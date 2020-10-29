إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا

أصيب الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، بفيروس كورونا، بعد ما أثبتت الفحوصات إصابته فعليًا، وفقًا لروسيا اليوم.
قال "حزب الأمة القومي" في بيان، اليوم الخميس: "أصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأُجري له مساء أمس فحص كوفيد – 19،وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية"، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا.
الصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس "حزب الأمة القومي"، ويبلغ من العمر 85 عامًا.
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