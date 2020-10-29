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إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا

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 أصيب الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، بفيروس ، بعد ما أثبتت الفحوصات إصابته فعليًا، وفقًا لروسيا اليوم.

 

 قال "حزب الأمة القومي" في بيان، اليوم الخميس: "أصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأُجري له مساء أمس فحص كوفيد – 19،

وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية"، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا.

 

الصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس "حزب الأمة القومي"، ويبلغ من العمر 85 عامًا.

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