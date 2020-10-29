المتحدث باسم الفاتيكان: هجوم نيس اليوم زرع الموت في مكان المحبة

أكد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني في بيان، اليوم الخميس، أن "هجوم نيس اليوم زرع الموت في مكان المحبة"، وفقًا لروسيا اليوم.

أدان الفاتيكان الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص بالقرب من كنيسة في مدينة نيس بفرنسا، مشددًا على أن الإرهاب والعنف غير مقبولين على الإطلاق.

وشدد على "أنها لحظة ألم في زمن الارتباك. الإرهاب والعنف لا يمكن قبولهما".

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وقال إن البابا فرنسيس أُبلغ وكان يصلي من أجل الضحايا. وأعرب البابا عن أمله في أن "يرد الشعب الفرنسي بطريقة موحدة على الشر بالخير".

يأتي ذلك في ظل هجوم الطعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية صباح اليوم الخميس، والذي أودى بأرواح 3 أشخاص على الأقل، وكان منفذ

الهجوم يصرخ أيضا شعارات إسلامية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد تلميذ مسلم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عرض المدرس رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير.

ورأت الحكومة الفرنسية وجزء كبير من مواطني البلاد في هذه الجريمة اعتداء على حرية التعبير، فيما أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن تأييده للرسوم الكاريكاتورية وتعهد باتخاذ إجراءات في سبيل محاربة ما وصفه "الإنفصالية الإسلامية" في بلده.