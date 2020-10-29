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عاجل.. بوتين لماكرون: هجوم نيس اعتداء وقح

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أفاد موقع روسيا اليوم في نبأ عاجل له منذ قليل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب في برقية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانة بلاده بأشد العبارات لعملية الطعن التي شهدتها اليوم الخميس مدينة نيس.

 

ويأتي ذلك في ظل هجوم الطعن في كنيسة نوتردام

بمدينة نيس الفرنسية صباح ،اليوم الخميس، والذي أودى بأرواح 3 أشخاص على الأقل، وكان منفذ الهجوم يصرخ أيضا شعارات إسلامية.

 

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وتأتي هذه التطورات في ظل جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد تلميذ

مسلم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عرض المدرس رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير.

 

ورأت الحكومة الفرنسية وجزء كبير من مواطني البلاد في هذه الجريمة اعتداء على حرية التعبير، فيما أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن تأييده للرسوم الكاريكاتورية وتعهد باتخاذ إجراءات في سبيل محاربة ما وصفه "الإنفصالية الإسلامية" في بلده.

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