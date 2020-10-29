أفاد موقع روسيا اليوم في نبأ عاجل له منذ قليل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب في برقية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانة بلاده بأشد العبارات لعملية الطعن التي شهدتها اليوم الخميس مدينة نيس.
ويأتي ذلك في ظل هجوم الطعن في كنيسة نوتردامبمدينة نيس الفرنسية صباح ،اليوم الخميس، والذي أودى بأرواح 3 أشخاص على الأقل، وكان منفذ الهجوم يصرخ أيضا شعارات إسلامية.
وتأتي هذه التطورات في ظل جريمة قتل مدرس التاريخ صامويل باتي على يد تلميذمسلم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن عرض المدرس رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير.
ورأت الحكومة الفرنسية وجزء كبير من مواطني البلاد في هذه الجريمة اعتداء على حرية التعبير، فيما أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن تأييده للرسوم الكاريكاتورية وتعهد باتخاذ إجراءات في سبيل محاربة ما وصفه "الإنفصالية الإسلامية" في بلده.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بوتين لماكرون: هجوم نيس اعتداء وقح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.