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توقيف أفغاني يحمل سكينا في مدينة ليون الفرنسية

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أُوقف الخميس أفغاني يرتدي زياً تقليدياً ويحمل سكيناً في مدينة ليون في وسط شرق فرنسا بعد أن اعتُبر بمثابة تهديد، وفق علم المصدر.

وأضاف المصدر أن الرجل كان سيُقدم على عمل معيّن واصفاً الحادثة بأنها "خطيرة" إذ إنها تأتي بعد هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى صباح الخميس في كنيسة نوتردام في نيس بجنوب شرق البلاد.


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