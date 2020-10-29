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السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيس

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 4:10 مساءً

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية

استنكرت المملكة العربية السعودية  الهجوم الإرهابي الذي شهدته صباح اليوم مدينة نيس جنوب غرب فرنسا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في المدينة الفرنسية.

وجددت الوزارة في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية التأكيد على الرفض القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية.

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كما أعلنت أن المملكة تشدد على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

بدورها أدانت الإمارات الحادق الإرهابي. وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجي، أنور قرقاش في تغريدة على تويتر أن “خطاب العنف والتطرف لا يمثلنا، وصوت العقل والحكمة هو منهجنا وطريقنا”.

وكان الهجوم الإرهابي الذي أوقع 3 قتلى، وأفضى إلى توقيف المهاجم الذي أصيب إصابة بالغة في كتفه ونقل إلى المستشفى للعلاج، دفع العديد من الدول حول العالم إلى التأكيد على تضامنها مع فرنسا بوجه الإرهاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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