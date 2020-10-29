الفاتيكان: الإرهاب يتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة

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هجوم فرنسا
أدان الفاتيكان في بيان، اليوم الخميس، الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة في كنيسة بمدينة نيس في فرنسا، قائلا إن الإرهاب والعنف لا يمكن قبولهما على الإطلاق، مشيرا إلى أنها تتنافى مع تعاليم الإسلام.
وقال المتحدث ماتيو بروني”هجوم اليوم زرع الموت في مكان المحبة والسلوان، بيت الرب”. وأضاف: “إنها لحظة ألم في وقت تشوش. لا يمكن قبول الإرهاب والعنف على الإطلاق”.
واضاف “البابا فرنسيس علم بالهجوم ويصلي من أجل الضحايا. وعبر البابا عن أمله في أن “يرد الشعب الفرنسي بطريقة موحدة على الشر بالخير”.
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