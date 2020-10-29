فرنسا توسع فرض الكمامات ليشمل الأطفال من عمر ست سنوات

بعد ساعات من إعلان عودة الحجر الكامل، أعلنت فرنسا اليوم الخميس، عن توسيع قرار ارتداء الكمامات.

وقالت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، إن قرار الالتزام بارتداء الكمامات، سيشمل الأطفال اعتبارا من سن السادسة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أمس عن عودة بلاده للإغلاق العام، محذرا من الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون في خطاب له أن بلاده ستعود غدا الجمعة للإغلاق العام، لمواجهة انتشار كورونا، مضيفا أن هذا الإغلاق سيستثني المدارس.

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وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيتم تقييم الأوضاع، بعد أسبوعين من الإغلاق، قبل اتخاذ قرار آخر.

يشار إلى أنه بعد أسبوعين على فرض حظر تجول ليلي، تسارع انتشار الفيروس في القسم الأكبر من القارة الأوروبية، بحسب ما أشار إليه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال في وقت سابق من اليوم.