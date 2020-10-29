حملة واسعة في طنجة لمراقبة تنفيذ التدابير الوقائية الجديدة لمحاصرة فيروس “كورونا”

بعد دخول قرار تشديد تدابير الوقاية من فيروس كورونا في طنجة لمدة أسبوعين حيز التنفيذ، قادت القوات العمومية ليلة الأربعاء، حملة واسعة لمراقبة مدى تنفيذ القرار الجديد من طرف مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية.

كما تمكنت العناصر الأمنية من توقيف المخالفين لوضع الكمامة وتعريضهم لغرامة مالية قدرها 300 درهم، وفق ما ينص عليه قانون الطوارئ الصحية.

وكانت السلطات المحلية في مدينة، أعلنت عن إجراءات وتدابير احترازية لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء، على خلفية ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″.

وشملت هذه التدابير، إغلاق المقاهي والمتاجر على الساعة العاشرة ليلا، بالإضافة إلى منع نقل مباريات كرة القدم، وأعلنت السلطات أيضا، عن إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا.

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كما دعت السلطات إلى احترام التباعد الاجتماعي ونسبة ملئ المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى وضع الكمامات للعمال والناذلين، وشدد المصدر نفسه، على أن “أي تقصير أو عدم احترام لهذه الإجراءات سيعاقب عليها بالإغلاق لمدة ثلاثة أيام”.

وشملت التدابير الاحترازية في مدينة طنجة، أسواق القرب، حيث أعلنت السلطات المحلية في المدينة إغلاق أسواق القرب على الساعة الخامسة مساء.

وتقرر أيضا منع الدخول والخروج من مدينة طنجة إلا برخصة استثنائية، مسلمة من طرف السلطات، فضلا عن استمرار عمليات التحسيس وتوزيع الكمامات، بالإضافة إلى استمرار مراقبة ارتداء الكمامة في الشوارع ووسائل النقل، وزجر المخالفين.