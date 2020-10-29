أمرابط يتدرب رفقة مدرب المنتخب السابق هيرفي رونارد- صورة

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لا تزال علاقة الصداقة مستمرة بين اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، ومدرب الأسود السابق الفرنسي هيرفي رونارد، رغم أنه لم يعد مشرفا على المنتخب المغربي لكرة القدم.
و التقى هيرفي رونار الذي تولى تدريب المنتخب السعودي، بأمرابط المحترف المغربي في فريق النصر السعودي، مستغلين تواجدهما بنفس الدولة.
وشارك رونار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس الأربعاء، صورة برفقة أمرابط، داخل صالة للرياضة، وعلق عليها رفقة صديقي نور الدين أمرابط.
وكان أمرابط، عنصرا أساسيا، اعتمد عليه رونارد في فترة تدريبه للمنتخب الوطني، التي دامت سنتين.
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