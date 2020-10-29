أقدم شاب عشريني، على وضع حد لحياته، شنقا في مدينة شفشاون، أمس الأربعاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب الذي يدعى قيد حياته، محمد، عثر عليه، مشنوقا، بواسطة حبل، في جدع شجرة زيتون، في مركز الشرافات، ضواحي اقليم شفشاون.
هذا، وانتقلت السلطات المعنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك، إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق بشأن الحادث، الذي تظل أسبابه مجهولة لحد الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار “عشريني” ضواحي إقليم شفشاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.