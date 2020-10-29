انتحار “عشريني” ضواحي إقليم شفشاون

أقدم شاب عشريني، على وضع حد لحياته، شنقا في مدينة شفشاون، أمس الأربعاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب الذي يدعى قيد حياته، محمد، عثر عليه، مشنوقا، بواسطة حبل، في جدع شجرة زيتون، في مركز الشرافات، ضواحي اقليم شفشاون.

هذا، وانتقلت السلطات المعنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك، إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق بشأن الحادث، الذي تظل أسبابه مجهولة لحد الآن.