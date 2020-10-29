الاستفتاء على الدستور الجديد ينطلق في الجزائر في غياب الرئيس

في غياب الرئيس، انطلقت صباح اليوم الخميس عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور عبر المناطق النائية في الجارة الشرقية الجزائر.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه جرى اليوم فتح مكتبين مختلطين لـفائدة 1.828 مسجلا في القوائم الانتخابية عبر ثلاث مناطق بكل من وادي الناموس ورصف الطيبة وفندي.

وفي ذات السياس، تنطلق عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور صباح غد الجمعة على مستوى سبع مكاتب تصويت مختلطة أخرى موزعة عبر المناطق النائية والمعزولة لبلديات بشار وتيمودي وبني عباس والعواطة والعبادلة وقصابي، لتمكين 2.245 مسجلا بالقوائم الانتخابية من أداء واجبهم، حسب ذات المسؤول.

ويدأت الجزائر الاستفتاء على أول دستور بعد عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في غياب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، والذي تم نقله مساء أمس الأربعاء إلى ألمانيا، لتلقي علات، دون أن تفصح السلطات الجزائرية عن خلفيات تدهور وضعه الصحي بعد أيام من دخوله للحجر على خلفية إصابة مقربين منه بفيروس كورونا المستجد.