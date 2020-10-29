حكم نهائي بالسجن 17 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكما أصدرته محكمة أقل، يقضي بسجن الرئيس السابق لي ميونغ باك 17 عاما بتهم الاختلاس والرشوة.

وحكمت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية على لي ميونغ باك بالسجن 17 عاما، وغرامة قدرها 13 مليار وون (10.9 مليون دولار أمريكي).

واتُهم الرئيس السابق لكوريا الجنوبية، البالغ من العمر 78 عاما، والذي حكم البلاد في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في أبريل 2018 بـ16 تهمة جنائية، بما في ذلك الاختلاس وتلقي رشاوى، وفقا لوكالة “يونهاب”.

وسيتم سجن ميونغ باك بناء على حكم المحكمة العليا، بعد أن أمضى حوالي ثمانية أشهر خارج السجن منذ أن قدم معارضة قضائية في فبراير الماضي ضد قرار محكمة الاستئناف التي رفضت طلب الكفالة.