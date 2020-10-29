الارشيف / اخبار العالم

فلاديمير بوتين: لن يكون هناك إغلاق لاحتواء كورونا في روسيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير بوتين: لن يكون هناك إغلاق لاحتواء في روسيا والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه لن يكون هناك اغلاق وطني رغم الارتفاع الكبير  بإصابات كورونا في روسيا الأسابيع الماضية.

 

وقال بوتين خلال منتدى استثمارات عبر دائرة الفيديو المغلقة "نعلم تماما كيف يجب أن نتصرف ولهذا السبب لن نتخذ تدابير تفرض قيودا وإغلاقا وطنيا يتسبب في تعطيل الاقتصاد والنشاطات التجارية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلاديمير بوتين: لن يكون هناك إغلاق لاحتواء كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا