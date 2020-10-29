شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير بوتين: لن يكون هناك إغلاق لاحتواء كورونا في روسيا والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه لن يكون هناك اغلاق وطني رغم الارتفاع الكبير بإصابات كورونا في روسيا الأسابيع الماضية.

وقال بوتين خلال منتدى استثمارات عبر دائرة الفيديو المغلقة "نعلم تماما كيف يجب أن نتصرف ولهذا السبب لن نتخذ تدابير تفرض قيودا وإغلاقا وطنيا يتسبب في تعطيل الاقتصاد والنشاطات التجارية".

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