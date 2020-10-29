شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في اليابان تتخطى الـ 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان اليوم الخميس الـ 100 ألف إصابة، بينها نحو 30 ألف حالة في طوكيو وحدها.

وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، أن حصيلة الاصابات على مستوى البلاد كانت قد تخطت الـ 90 ألفا في 11 من تشرين أول/أكتوبر الجاري، مما يعني أنه قد تم تسجيل نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة في غضون أقل من ثلاثة أسابيع.

من ناحية أخرى، أكدت طوكيو اليوم الخميس تسجيل 221 حالة إصابة جديدة، حيث تجاوز إجمالي عدد الاصابات اليومية في طوكيو الـ 200 حالة لأول مرة منذ خمسة أيام، كما يتجاوز الـ 100 حالة لليوم العاشر على التوالي.