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فرنسا تخفف إجراءات العزل ولا تستبعد موجة ثالثة لكورونا

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لم يستبعد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ، حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي.

وصرح لراديو فرنس إنفو اليوم الخميس بأنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن.

على صعيد آخر قال جابريل أتال المتحدث باسم الحكومة لراديو (آر.تي.إل) اليوم الخميس إن المتنزهات ستظل مفتوحة في باريس خلال فترة العزل العام الجديدة ولن تُغلق مثلما حدث من قبل.

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وقال البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي المستشار العلمي للحكومة اليوم الخميس إنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر.

كان الرئيس إيمانويل ماكرون ذكر في وقت متأخر أمس الأربعاء أن فرنسا قد تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام بمجرد أن تتراجع حالات الإصابة بكورونا إلى نحو خمسة آلاف يوميا من 40 ألفا يوميا في الوقت الراهن.

لكن دلفريسي قال إنه لا يعتقد أن ذلك قد يتحقق بحلول الأول من ديسمبر.

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