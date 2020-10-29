فيديو.. "اخترناه وبايعناه" من تأييد مبارك لترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استخدم شاب مصري أغنية "اخترناه"، التي غناها مجموعة من المطربين للرئيس الراحل حسني مبارك لتأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الشاب يدعى وسام مجدي، وقام بترجمة الأغنية وأداها بالإنجليزية بنفس الموسيقى، فيما يبدو كدعم للرئيس الأمريكي في الانتخابات المقرر عقدها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال مجدي، وهو مهندس إلكترونيات، في حديث لـ"الخليج 365"، إنه "يعمل على مبادرة أول مشروع ثقافي لدبلجة الميديا المصرية والأفلام والأغاني للإنجليزية".
وأضاف مجدي أن "السياق العام للأغنية أنها كانت للرئيس مبارك وهو يترشح لفترة رئاسية ثانية، ونحن نقف على الحياد من الانتخابات الأمريكية، وهي مجرد محاكاة طريفة".
وتابع: "الموضوع مجرد إسقاط كوميدي، وترامب لديه كثير من المواد البصرية التي ساعدتنا على إعداد هذا الأغنية".
واستبدل وسام مجدي، كلمات الأغنية الأصلية "اخترناه وبايعناه" بترجتمها للإنجليزية.
يذكر أن كلمات الأغنية الأصلية كتبها المؤلف المصري عبدالسلام أمين، ولحنها الموسيقار الشهير الراحل عمار الشريعي.
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