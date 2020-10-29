مدافع إيران تهز شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت المدفعية الإيرانية، الخميس، مناطق حدودية ضمن إقليم كردستان، شمالي العراق، تحت مزاعم استهداف مسلحين أكراد يتواجدون بها.

وأفاد شهود عيان لـ"الخليج 365" أن "القصف استهدف منطقة بربزين في سيدكان شمالي أربيل".



وأشاروا إلى أن بعض السكان بدأوا بالنزوح نحو المناطق القروية المجاورة خشية التعرض للقصف، فيما ارتفعت أعمدة الدخان بالمناطق المستهدفة.

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وأكد الشهود استمرار القصف حتى الآن، دون معرفة الأضرار التي خلفها في المنطقة.

وتشهد القرى والمناطق الجبلية في إقليم كردستان المحاذية للحدود الإيرانية والتركية قصفا مدفعيا وغارات جوية تشنها الدولتان بين الحين والآخر بزعم استهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوبها الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية لكن عملياتها غالبا ما تودي بحياة ضحايا مدنيين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، بدأت أنقرة هجوما بريا في عملية أسمتها "مخلب النمر" وشهدت توغلا أعمق في العراق وسط استنكار إقليمي وغضب في بغداد.