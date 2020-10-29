الحقيقة العارية للحزب الحاكم في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعض مؤيدي أردوغان أوصلوه لمرتبة الأنبياء، وآخر هؤلاء هو الصحفي التركي المقرب من بلاط الحكم هولكي جيفيز أوغلو. ففي تصريح يترجم جنون العظمة لدى مؤيدي الرئيس التركي، قال جيفيز أوغلو في أحد البرامج التلفزيونية التركية، قبل نحو عامين، إن "النبي محمد لو جاء اليوم وأسس حزبا لن يكون بمقدوره أن يأخذ أصواتا أكثر من أردوغان"، على حد زعمه. حليف أردوغان يهدد معارضيه بـ"مصير مجهول" أردوغان يسخر من الفقراء بالشاي

وبعضهم جعل من مساندة أردوغان فرض عين على كل مسلم، وشبّهوا حرمة الوقوف ضده كحرمة الهارب من الحرب.

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