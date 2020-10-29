القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا، الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أعقاب حادث الطعن في نيس جنوب شرق البلاد.
قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في تصريحات صحفية، إن "حالة التأهب ستشمل المباني ووسائل النقل والأماكن العامة".
وندد رئيس الحكومة بـ"الهجوم الوحشي"، مؤكدا أنه "أحزن البلاد بأسرها".
وأشار أيضا إلى أن "رد الحكومة على الهجوم سيكون قويا وصارما".
وأسفر حادث الطعن قرب كنيسة نوتردام، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم حالة تم قطع رأسها لامرأة.
وجاء الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني قال إنه كان يريد معاقبته على عرض رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد (ص) على التلاميذ في درس عن حرية التعبير.
ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.
جاء ذلك في وقت تعيش فيه جميع المناطق في فرنسا حالة إغلاق جراء تفشي فيروس كورونا الجديد، إذ يلتزم العديد من السكان ملازمة المنازل، عملاً بتعليمات حكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا ترفع درجة التأهب الأمني بعد هجوم نيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.